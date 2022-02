Susanna Hoffs, la flamme guitariste et chanteuse des Bangles

Susana se souvient des débuts du groupe : " C'était une époque où tu pouvais avoir une idée et te dire, je vais monter un groupe et il y aura un club quelque part qui me laissera jouer dans leur salle. Il y avait une scène underground. Il commençait à y avoir des labels qui voulaient travailler avec ce son. Il y avait les Sex Pistols, il y avait le punk rock, les Go-Go's. Il y a eu une scène qui a rendu cela possible. C'était comme si tout était possible. "

Le groupe est au complet avec l’arrivée de Michael Steel ( ex The runaways ) à la basse. Ensemble elles signent chez Columbia Records en 1984 et sortent leur premier album "All Over The Place". C’est deux ans plus tard que le succès international arrive avec la sortie de "Different Light" et ses tubes ''Walk Like an Egyptian'' et ''Manic Monday''. En pleine préparation de cet album Prince laisse à Susanna, une cassette sur laquelle est présente la démo de "Manic Monday", une chanson écrite et enregistrée par Prince en 1984 sous le pseudonyme de Christopher. Ce titre était dédié à la formation Apollonia 6, un trio produit par l’artiste. Mais la chanson est abandonnée. Ce titre atteint lors de sa sortie en 1986 la deuxième place des charts aux USA, tandis que la première place est occupée par Prince avec "Kiss".