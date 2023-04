Susan Tedeschi, la "Blues Affair"

Susan Tedeschi et Derek Truks sont mariés depuis 2001 et ont deux enfants. En 2010 ils décident d’allier vie privée et vie professionnelle en fondant le " Tedeschi Trucks Band ''. La parfaite alliance de deux groupes celui de Susan et de Derek. Derek Trucks qui n’est autre que le neveu de Butch Trucks, batteur historique du Allman Brothers Band, décédé en 2017. Derek est un as de la slide, un des meilleurs guitaristes de sa génération. Le résultat est une grande réussite, le premier album du Tedeschi Trucks Band, '' Revelator '', remporte le Grammy du meilleur album de blues. Un savant mélange de soul, blues, funk et gospel joué par un groupe de 12 musiciens unis et soudés. Ils étaient douze mais ne sont plus que onze suite au décès en 2019 de Kofi Burbridge, le claviériste et flûtiste du groupe.