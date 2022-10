Susan, l'héroïne cachée des légionnaires de Bir Hakeim

Toute sa vie, Susan Travers fut appelée " la Miss " par les légionnaires de Bir-Hakeim. " Un drôle de mec " disait-on d’elle. Elle fut la première auxiliaire à lancer sa vieille Ford rouillée sous les bombes de Bir-Hakeim, pour rejoindre les lignes anglaises après dix-huit jours de combat contre l’Afrika Korps et à sauver la vie du général Koenig. Mais elle dût attendre l’âge de 86 ans pour être reconnue et enfin décorée de la légion d’Honneur, avant que Simone Veil plus tard ne lui rende hommage. Cette femme, adjudant-chef de Légion, a été le grand amour du général Koenig, un homme bourru et soucieux des convenances. Cet amour né sous les bombes fut un amour caché jusqu’à la fin. Une histoire passionnante livrée par Patrick Jeudy sur base d’images d’archives et de très beaux dessins originaux de Jérémie Gasparutto et avec la voix de la comédienne Irène Jacob.

Un documentaire de Patrick Jeudy à voir dans "Retour aux sources" le samedi 29 octobre à 2h35 sur la Trois. A REVOIR SUR AUVIO DURANT 90 JOURS