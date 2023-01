Susan est une queen du Nord du pays ! Née d’un père wallon et d’une mère flamande, Susan a été élevée dans les deux langues. Son nom Susan fait référence aux femmes d’âge mûr, elle aime jouer sur ce tableau malgré sa jeunesse. Dotée d’un grand sens de l’humour, elle mélange dans son jeu le moderne et le old school et s’inspire des femmes de son entourage. Elle aime qu’on l’appelle " Tatie Susan ".