Survolté, Malines se réveille en fin de match et renverse Westerlo en quinze minutes

Alors qu’ils étaient encore menés 2-0 à un quart d’heure du coup de sifflet final, les Malinois l’ont emporté 2-3 sur la pelouse de Westerlo. Après avoir déroulé face à l’Union la semaine dernière, les gars de Steven Defour décrochent un deuxième succès de rang.

Pourtant, bien avant ça, les locaux semblaient avoir fait le plus dur. À la 20e minute de jeu, Lucas Stassin plaçait les siens aux commandes sur une splendide frappe enroulée. Juste après, Matija Frigan doublait la mise. Au retour des vestiaires, les Kempeneers laissaient davantage le cuir à leurs visiteurs. Sans pour autant être mis en danger pour autant. Jusqu’à la réduction du score de Rob Schoofs. Étonnamment fébriles, les coéquipiers de Nacer Chadli vont encaisser de nouveau quelques secondes plus tard. Madsen dévie le ballon dans son propre camp. L’issue semble inévitable. Et elle ne sera pas en faveur de Westerlo. À la 85e, Lion Lauterbach devance tout le monde au petit rectangle pour donner un avantage définitif à Malines.