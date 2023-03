Survol de Bruxelles : les communes bruxelloises et le fédéral demandent une consultation pour établir le nouveau permis d’environnement de l’aéroport national

C’est une nouvelle échéance dans l’épineux dossier du survol de Bruxelles. En juillet 2024, la Région flamande doit renouveler le permis d’environnement de l’aéroport Bruxelles-National. Dans ce contexte, Georges Gilkinet, Le ministre fédéral en charge de l’aéroport a envoyé une lettre à Zuhal Demir, la ministre flamande de l’environnement pour l’inciter à discuter avec les autres régions.

L’actuel permis d’environnement de l’aéroport date de 2004

Le permis d’environnement de l’aéroport national a été délivré il y a près de vingt ans. Bien que "national", il est physiquement situé à Zaventem, sur le territoire flamand, c’est donc à la Flandre de décider. En effet, les compétences environnementales appartiennent aux régions. À l’époque, selon le médiateur fédéral pour le transport aérien, Philippe Touwaide, le permis a été décidé de façon unilatérale par la Flandre et n’a été que peu contrôlé par les autorités. "Il a été fixé dans le but de développer l’aéroport et de permettre une croissance du trafic aérien légèrement contrôlée mais sans plus", entame le médiateur. "Il a été décidé à l’époque une légère diminution du nombre de vols de nuit à 16.000 maximum. Il était prévu un hall pour les essais des réacteurs qui n’a jamais été construit. Il était prévu un mur antibruit permettant de couper la circulation du bruit au sol, ce qui n’a pas été fait. L’aéroport était également tenu à une transparence en matière d’information, il devait notamment fournir des tracés radar jusqu’à 9000 pieds, ce qui n’a jamais été fait", énumère l’homme qui incarne le rôle de médiateur au nom du gouvernement fédéral pour les matières qui touchent à l’aéroport. "En 20 ans, l’application de ce permis n’a pas été réellement contrôlée", conclut-il. Ce permis a été toutefois contesté à l’époque par des communes et des groupes de riverains mais aucune consultation publique n’a été mise en place.

Frustrées, les régions et communes veulent changer la donne

Le temps des interpellations a commencé. Les communes impactées par les nuisances sonores veulent être consultées et ne plus être lésées comme en 2004. C’est le cas de la commune de Woluwé-Saint-Lambert. Elle vient d’adopter une motion pour que les communes bruxelloises et leurs habitants soient consultés. "Ce qui nous étonne, c’est que notre commune subit le survol aérien au quotidien", explique Gregory Matgen, l’échevin en charge de l’environnement à Woluwe-Saint-Lambert. "L’année dernière, c’est plus de 30.000 avions qui l’ont survolée à basse altitude avec de nombreux passages entre 6 et 7 heures du matin. Un avion survole nos habitants parfois toutes les 3 à 4 minutes. C’est donc étonnant de voir que la ministre flamande, dans ses déclarations, exprime qu’elle ne compte pas consulter les communes bruxelloises impactées".

"Établir le dialogue entre régions"

De son côté, le ministre fédéral en charge de l’aéroport, Georges Gilkinet a envoyé une lettre à Zuhal Demir, la ministre flamande de l’environnement, pour lui demander de se mettre à la table des discussions avec les autres régions. "La Région flamande est plutôt silencieuse. J’espère que les choses peuvent encore évoluer, que l’on puisse se parler et trouver des solutions pour diminuer les nuisances sonores parce qu’elles ont un impact énorme sur la santé des populations survolées", commente le ministre fédéral. En attendant, plusieurs études ont été réalisées pour objectiver la situation et les autorités analysent des méthodes pour diminuer les nuisances.

À partir de ce premier avril, par exemple, les avions plus anciens, qui font plus de bruit, seront taxés davantage pour utiliser l’aéroport.