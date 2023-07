Survol de Bruxelles : le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet veut la fin des vols de nuit à Brussels Airport

De son côté, Brussels Airport a réagi à l’annonce du ministre de la Mobilité, estimant que la proposition "aura des conséquences négatives imprévisibles sur l’emploi, la connectivité, les exportations et l’économie du pays". "Cela se fait sans aucune consultation ou coordination avec l’aéroport et le secteur de l’aviation. La procédure européenne visant à imposer des restrictions d’exploitation n’est pas non plus respectée. L’aéroport, le secteur aérien et les riverains n’ont rien à gagner avec de telles propositions aussi extrêmes et non étayées", regrette l’aéroport.

Le communiqué poursuit en affirmant que "ce dont l’aéroport, le secteur et les riverains ont besoin, c’est d’une solution globale et d’un cadre juridique cohérent qui assure la stabilité et la sécurité juridique pour le développement durable de l’aéroport dans le respect de l’environnement". "Cela ne peut se faire qu’en étroite concertation entre les autorités concernées, l’aéroport, les compagnies aériennes et le secteur", affirme Brussels Airport.