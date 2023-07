Mais pour la présidente des chrétiens-démocrates flamands du Brabant flamand, Katrien Kriekinge, la proposition du ministre Gilkinet, privée de l’apport des acteurs de l’aéroport, est certes "intenable sur les plans économique et organisationnel", mais "il doit être possible de réduire de manière drastique le nombre de décollages nocturnes et à terme, de les supprimer, sous réserve des cas d’urgence". Selon KatrienKriekinge, il y a déjà actuellement un plafond de 5000 vols nocturnes par an, soit en moyenne quelque 14 vols par nuit. "Il n’y a pas de quoi soutenir que la suppression de ce nombre limité de vols menace gravement la viabilité économique de l’aéroport", a-t-elle affirmé.