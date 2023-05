Survol de Bruxelles : la réduction de 1500 vols de nuits promise par l’exploitant correspondrait aux infractions constatées par le médiateur fédéral

Le dossier du survol de Bruxelles, de sa périphérie et du Brabant wallon refait surface.

La récente annonce du patron de Brussels Airport, Arnaud Feist, de vouloir réduire le nombre de vols de nuit de 10%, suscite de vives réactions. Une bonne nouvelle, pour certains. Mais pour le médiateur fédéral pour le transport aérien, Philippe Touwaide, cette sortie est tout à fait trompeuse: "Cette réduction équivalente à 1500 vols de nuit par an correspond en fait au nombre d’infractions constatées".

Ce mercredi, l’exploitant de la société privée avait déclaré "qu’il ne voulait pas toucher au plafond légal du nombre de créneaux horaires de nuit, soit 16.000 par an". En revanche, Arnaud Feist a l’intention de "prendre des mesures plus strictes à l’encontre des vols qui ne disposent pas d’une telle plage horaire – à savoir une autorisation d’atterrir ou décoller la nuit – mais qui décollent ou atterrissent quand même à Brussels Airport entre 23 heures et 6 heures du matin". Une manière pour l’exploitant d’exprimer sa volonté de faire un geste à l’égard des riverains.

"Le patron de l’aéroport dit vouloir réduire de 1500 par an le nombre de vols de nuit, mais ces avions ne pouvaient en fait pas venir la nuit", souligne Philippe Touwaide. "Il reconnaît implicitement qu’il y avait 1500 infractions. Et il annonce vouloir les supprimer ! Mais elles n’auraient jamais dû exister", insiste le médiateur fédéral. "Dans un Etat de Droit, toute la réglementation doit être respectée ! Donc, dire qu’on va mettre un terme à 1500 infractions n’est pas une avancée pour réconforter la communauté urbaine vivant autour de Bruxelles-National, mais bien un strict respect de la législation qui est à respecter depuis 2003".

Pour rappel, le dossier défraie à nouveau la chronique, depuis peu. L’exploitant de l’aéroport doit introduire une demande pour renouveler son permis d’environnement en juillet 2024. L’enquête publique devrait débuter en septembre prochain. Récemment, la Flandre (compétente pour la délivrance du permis) a annoncé au Fédéral et aux Régions vouloir les consulter dans ce dossier. Bruxellois et Wallons espèrent pouvoir enfin être réellement entendus. Environ un an avant les élections, le dossier risque en tout cas de crisper les différentes parties, une fois de plus !