Survol aérien de Bruxelles : 400 nouvelles familles attaquent l’État belge

J’ai bien conscience de l’impact négatif

Le cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) a réagi cette action en justice. Le ministre nous explique avoir bien "conscience de l’impact négatif généré sur l’ensemble des riverains survolés par les avions atterrissant à l’aéroport de Zaventem ou décollant depuis celui-ci. Ce dossier, vieux de 30 ans au minimum, est d’une grande complexité et est greffé d’un lourd contentieux judiciaire, d’un ensemble de conflits non résolus ou imparfaitement tranchés. Plusieurs jugements ont été rendus, parfois avec des orientations divergentes. Le gouvernement fédéral est contraint de s’y conformer et nous agissons pour donner suite à ces décisions de justice, notamment par la réalisation de nouvelles études d’incidence et la mise sur pied d’une plateforme de concertation réunissant toutes les parties prenantes."

Le ministre ajoute que depuis sa prise de fonction, "je travaille dans la discrétion et avec l’objectif de dégager une solution durable pour l’ensemble des riverains survolés. Il est crucial pour moi de créer en premier lieu de l’apaisement dans la gestion de cette problématique délicate des nuisances générées par les activités liées à l’aéroport de Bruxelles-National. Pour aboutir, le travail doit associer l’ensemble des parties prenantes et implique nécessairement discrétion, rigueur, méthode et concertation. Il est inutile d’ajouter du bruit au bruit. J’ai pris plusieurs initiatives qui toutes vont dans ce sens : la conduite d’une étude d’incidences afin d’évaluer de manière indépendante l’impact sonore des vols sur les populations ; la mise en place d’une plateforme de concertation ; la mise en place d’un groupe technique pour trouver et tester les meilleures solutions techniques."

Les résultats de l’étude d’incidences sur l’impact sonore des vols sont attendus pour cet été. "Ils devraient permettre de nourrir les différentes parties dans la recherche de solutions. Depuis septembre dernier, la plateforme de concertation, qui doit aborder la problématique des nuisances afin de concilier autant que possible les points de vue et faire émerger les issues possibles, s’est réunie à trois reprises déjà. Toutes les parties à ce dossier, en ce compris les associations de riverains des territoires concernés, peuvent y exprimer leurs vues et suggestions dans le respect et l’écoute mutuels. La plateforme continuera à se réunir dans les mois qui viennent, afin de poursuivre les travaux et de dégager progressivement des solutions recueillant l’assentiment de toutes et tous, dans un esprit réaliste de dialogue et de compromis. Par ailleurs, le groupe technique continue à travailler sur les solutions techniques (telles que l’augmentation de l’altitude d’interception de la finale, l’angle de pente d’approche, etc.) à mettre en œuvre le cas échéant, pour diminuer les nuisances sonores au-dessus de notre capitale et de ses environs."