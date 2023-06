Survivre à une canicule nocturne : 8 conseils pratiques pour bien dormir

Dans une chambre, la température idéale se situe entre 18 et 21 degrés. En dessous de 16 degrés et au-delà de 24 degrés, il sera difficile de trouver le sommeil.

Pourquoi dort-on si mal lorsqu’il fait chaud ?

Le sommeil a pour fonction de refroidir l’organisme et le cerveau. Or, une fois que la température ambiante est trop élevée, ce processus devient difficile. Les cycles de sommeil ainsi que la thermorégulation interne sont alors perturbés. Une chaleur excessive peut donc entraîner une diminution de la qualité du sommeil, pouvant affecter le sentiment de repos et de fraîcheur après le sommeil. Comment bien dormir lorsqu'il fait chaud ? Voici quelques conseils :

Maintenir une chambre fraîche

"Le but, c’est de refroidir la pièce avant d’aller dormir" insiste Pr Mairesse. Fermez les volets, les rideaux et les stores pour empêcher la chaleur d’entrer. Utilisez des ventilateurs ou la climatisation pour maintenir une température confortable pendant la journée.

Attention : la climatisation refroidi et assèche l’air, ce qui n’est pas génial : "Utiliser un ventilateur, à la limite, pourquoi pas. Mais alors, il faut créer un courant d’air et ne pas le diriger directement vers soi" explique Dr mairesse. Petite astuce : on peut mettre un peu de glace derrière le ventilateur pour qu’il diffuse de l’air plus frais et bien aérer la pièce.