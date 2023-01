Survivante de la pédophilie, Célia aide les autres à guérir de leurs traumas

"À 8 ans, tu as compris que pour être aimée il fallait être gentille." Ce que ne sait pas la mère de Célia au moment où elle prononce cette phrase, c’est que sa fille vient d’être victime de pédophilie. Traumatisée, Célia ressent un mal-être qui la ronge sans véritablement comprendre d’où il provient.

À 14 ans, se sentant différente et très isolée, elle fait sa première dépression. S’en suit alors une quête pour comprendre les origines de ses angoisses persistantes. De thérapies en expériences spirituelles, Célia découvre une méthode psycho-corporelle ciblée sur les traumas. "C’est là que mon trauma a commencé à remonter. J’ai pu voir les lieux, j’ai pu voir qu’il y avait des caméras, j’ai pu voir que j’avais été menacée de mort." Célia comprend alors qu’elle est une survivante de viols dans un centre de loisirs.

Se sentant plus forte après avoir intégré son histoire, elle décide de se former pour aider et accompagner ceux qui, comme elle, ont vécu des traumas.