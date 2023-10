Surveiller son poids régulièrement, une bonne idée ?

Le poids n’est. Certaines personnes mangent très mal et restent pourtant très mince. On ne peut pas dire qu'une personne de 70 kilos est en bonne santé, et qu'à 75 elle ne l'est plus. Le poids est à surveiller évidemment , mais il n’est pas une valeur sûre à 100%.

Le poids fluctue très vite . Par exemple, si vous manger des pâtes ou du riz le soir, vous pourrez peser un ou deux kilos de plus le lendemain car 1 gramme de glucide retient 2 à 3 grammes d’eau. C’est donc de l’eau que vous avez pris et non du gras.

Le poids fluctue très vite . Par exemple, si vous manger des pâtes ou du riz le soir, vous pourrez peser un ou deux kilos de plus le lendemain car 1 gramme de glucide retient 2 à 3 grammes d’eau. C’est donc de l’eau que vous avez pris et non du gras.

Le poids fluctue très vite . Par exemple, si vous manger des pâtes ou du riz le soir, vous pourrez peser un ou deux kilos de plus le lendemain car 1 gramme de glucide retient 2 à 3 grammes d’eau. C’est donc de l’eau que vous avez pris et non du gras.

Le poids fluctue très vite . Par exemple, si vous manger des pâtes ou du riz le soir, vous pourrez peser un ou deux kilos de plus le lendemain car 1 gramme de glucide retient 2 à 3 grammes d’eau. C’est donc de l’eau que vous avez pris et non du gras.

Le poids fluctue très vite . Par exemple, si vous manger des pâtes ou du riz le soir, vous pourrez peser un ou deux kilos de plus le lendemain car 1 gramme de glucide retient 2 à 3 grammes d’eau. C’est donc de l’eau que vous avez pris et non du gras.