Surtourisme : ces hauts lieux touristiques décident de limiter le nombre de visiteurs

La sublime île italienne a pris les devants cet été pour davantage protéger ses littoraux bordés d'eaux turquoise et de sable fin aux reflets blonds dorés.

D'abord, sur la côte est, la mairie de Baunei a décidé de limiter le nombre de baigneurs quotidiens sur quatre plages : Cala dei Gabbiani et Cala Biriala qui ne pouvaient accueillir que 300 vacanciers chaque jour, Cala Mariolu 700 personnes et Cala Goloritze (que l'on ne peut qu'accoster en bateau ou rudement à pied)où un droit d'entrée de six euros est désormais appliqué. Les estivants devaient planifier leur venue au moins 72 heures à l'avance pour réserver leur place, via une application dédiée intitulée Cuore di Sardegna.

De l'autre côté de l'île, les autorités italiennes ont aussi pris les choses en main, notamment dans le village de Stintino où la difficulté de trouver une place de parking démontre combien sa plage de sable rose attire de nombreux voyageurs. À La Pelosa, le nombre de visiteurs est donc désormais limité à 1500 par jour et il faut s'acquitter d'un droit d'entrée à 3,50 euros. Par ailleurs, on n'a plus le droit d'amener sa serviette. À la place, il faut une natte de plage, fabriquée en paille ou en fibres, qui n'embarque pas le sable contrairement aux serviettes mouillées.