Sursis pour les archets : le bois de pernambouc ne sera pas interdit

La dix-neuvième session de la Conférence des 184 Parties à la CITES, qui a débuté le 18 novembre au Panama, se termine aujourd’hui. Parmi les décisions prises, celle de ne pas insérer le bois de pernambouc dans l’Annexe I de la CITES et de le garder dans l’Annexe II. Une décision — qui sera ratifiée dans l’après-midi — qui laisse un peu de répit aux archetiers et au monde de la musique, mais qui sera réexaminée dans trente mois lors d’une prochaine session plénière de la CITES.

Soulagement pour les archetiers et le monde de la musique en cette fin de Conférences des Parties à la CITES. Le bois de pernambouc ne sera pas ajouté à l’Annexe I de la CITES, ce qui aurait rendu impossible le commerce de cette essence mais aussi le déplacement dans le monde d’objets — d’archets — en pernambouc sans passeport spécifique et sans certificat de provenance. Une spécificité de l’Annexe I qui aurait rendu le déplacement des artistes et des orchestres symphoniques exceptionnellement compliqué et qui menaçait le métier d’archetier.