Surréservation dans un avion : quels sont mes droits ?

Overbooking, surbooking, surréservation… Quel que soit le nom qu’on lui donne, cette technique utilisée par les compagnies aériennes consiste à vendre plus de billets qu’il n’y a de place dans l’avion. Cette pratique est légale et assez courante dans le transport aérien. Elle permet aux compagnies de s’assurer que leur vol sera plein. Elles " font le pari qu’un nombre important de passagers ne se présenteront pas au départ de leur vol ", explique l’Université du Québec à Montréal.

Mais lorsque ça arrive, la compagnie aérienne a des contraintes. Elle doit demander s’il y a des " volontaires " qui renoncent à leur réservation. C’est une obligation européenne imposée aux compagnies. Le volontaire pourra alors prendre un autre vol et négocier des avantages. " Ceux-ci ne sont pas définis par la loi et font donc l’objet d’une négociation entre la compagnie et le passager ", avertit le Centre Européen des Consommateurs.