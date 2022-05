Surréaliste : Un club finlandais éliminé de la Coupe... par son équipe réserve

Une histoire rocambolesque dont on ne se lasse pas. Triple vainqueur de la compétition, le club du FC Ilves Tampere s'érigeait comme l'un des grandissimes favoris à la victoire finale en Coupe de Finlande.

Surtout que le destin avait visiblement bien fait les choses, opposant les joueurs de Tampere à... leur propre équipe réserve en 32e de finales. L'occasion donc pour l'équipe première de répéter ses gammes face aux jeunes du club avant de tranquillement poursuivre sa route vers les 16e ? Pas si sûr.

Visiblement peu enclins à se faire marcher dessus par leurs aînés, les réservistes habituels ont proposé une bien belle opposition, tenant l'équipe première de Tampere en échec pendant de longues minutes. Et alors que le score était figé à 1-1 et que tout ce petit monde made in Tempere se dirigeait vers les prolongations, le match est tombé dans une douce folie dans les arrêts de jeu.

Sur un long ballon à priori sans trop de danger, un défenseur de l'équipe fanion a en effet tenté de solliciter son gardien, Eetu Huuhtanen en retrait. Mais le contrôle du gardien s'est avéré catastrophique et la balle a finalement filé au fond des filets.

2-1 à la 95e minute, au bout du suspense, l'équipe réserve du FC Ilves Tampere a donc crucifié sa propre équipe première, s'invitant, à la surprise générale, au stade des 16e de finale. On imagine que dans les rangs pros, cette défaite risque de faire jaser. La magie de la Coupe diront certains. Une faute professionnelle sans précédent affirmeront d'autres. On vous laisse choisir votre camp...