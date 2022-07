Surprofits des fournisseurs d'énergie : "le gouvernement travaille sur une contribution de crise" annonce Tinne Van der Straeten

La ministre s’est ensuite exprimée sur la fermeture du premier réacteur nucléaire au premier octobre prochain : "La gestion des déchets, le démantèlement est le chantier le plus long, le plus délicat et le plus coûteux." En effet, la ministre estime que les travaux dureront entre 50 et 100 ans pour un coût total de 41 milliards d’euros : "D’où la nécessité de régler le problème aujourd’hui", assure-t-elle. "Il faut garantir que cette facture colossale est envoyée chez celui qui est responsable et c’est celui qui a été l’opérateur des activités nucléaires." C’est cette garantie que votera le gouvernement ce 7 juillet avec son projet de loi sur les provisions nucléaires. "Dans cette loi, il est bétonné que c’est le pollueur (l’exploitant) qui paie et qui doit garantir que l’argent est là en suffisance, à temps, et disponible en Belgique." La commission des provisions nucléaires s’assurera pour cela qu’Electrabel, l’exploitant français, est bien en mesure de garantir ces provisions. "Si ce n’est pas le cas, des sanctions peuvent être prises. Je suis confiante", reprend la ministre.