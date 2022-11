Surprises en Italie et Angleterre, mano a mano espagnol : où en sont les grands championnats avant la Coupe du monde ?

Côté allemand, pas de surprise… ou presque ! Si le Bayern est évidemment en tête du championnat, son dauphin a de quoi surprendre puisque Fribourg pointe à la deuxième place, à quatre petits points de l’ogre bavarois.

Autre sensation de ce début de saison en Allemagne, c’est sans aucun doute l’Union Berlin. Le rival de l’Union Saint-Gilloise en phase de poules de l’Europa League a longtemps dominé le classement avant de s’écrouler et de pointer à la cinquième place à l’aube de la Coupe du monde. Quant au Borussia Dortmund de Thorgan Hazard et Thomas Meunier, il faudra se contenter d’une sixième place après une première partie d’année irrégulière. Attention également à Koen Casteels et Wolfsbourg qui sont sur quatre victoires consécutives après un début de saison en dents de scie.