Surprise sur un vol Londres-LA : une star offre un concert aux passagers

Parmi les stewards, trouvez Charlie ! Ou plutôt Lewis.

Pour promouvoir son deuxième album "Broken by Desire to Be Heavenly Sent", Lewis Capaldi sera au cœur d’un documentaire intimiste. Mais ce n’est pas tout ! Il a également décidé d’être le steward de quelques passagers chanceux.

Lors d’un vol Londres-Los Angeles, Lewis Capaldi s’est glissé parmi les stewards d’une compagnie aérienne. "Bonjour ! Je peux vous servir quelque chose ? On le paiera pour vous.", pouvons-nous entendre dans la vidéo du complice de l’artiste qui a partagé les images à ses millions de followers sur Instagram.

Avant de se lancer dans une interprétation de sa nouvelle chanson "Wish You The Best", Lewis Capaldi a présenté ses excuses avec humour : "Je vais maintenant vous chanter une chanson. Je présente déjà mes excuses à tout le monde. Je vois quelqu’un qui dort."

Capaldi a clos son showcase aérien comme il l’a commencé : avec humour. "Je suis désolé d’avoir perturbé votre vol. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, mon nom est Ed Sheeran.", a-t-il lancé. Un beau clin d’œil à son ami qui, comme le précise PureCharts, a participé à l’écriture de plusieurs morceaux de son nouvel album.