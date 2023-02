Surprise par la forte demande de billets, la FIFA change de stade pour le premier jour de la Coupe du monde féminine

La FIFA ne l’avait pas vu venir : les Australiens et Australiennes ont une réelle envie de supporter "leurs" Matildas à la Coupe du monde féminine, organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande l'été prochain. Et l’engouement australien a dépassé les attentes de la Fédération internationale. Les tickets pour les matches de l’équipe nationale australienne féminine se sont envolés en un temps record et ce succès a finalement poussé les organisateurs à modifier leurs plans et à déménager le premier match de Sam Kerr et de ses équipières (le 20 juillet, premier jour du tournoi) dans un stade de capacité supérieure.

Initialement prévue au Sydney Football Stadium (d’une capacité de 42.000 places), la première rencontre du groupe B entre l’Australie et l’Irlande déménage finalement vers le plus grand stade de la compétition, le stade olympique "Stadium Australia" de Sydney (capacité : 83.500 places). De quoi satisfaire les spectateurs et spectatrices dont la frustration avait débordé lors de la phase de vente de tickets. L’annonce du "soldout" avait fait naître de nombreuses interrogations et critiques sur les réseaux sociaux notamment.