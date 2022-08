Surprise en Formule 1 : Fernando Alonso remplacera Sebastian Vettel chez Aston Martin en 2023

Aston Martin n’aura pas traîné ! Quatre jours après l’annonce surprise de la retraite du quadruple champion du monde Sebastian Vettel, qui mettra un terme à sa carrière en fin de saison, l’écurie anglaise a déjà trouvé son remplaçant. Et non des moindres puisqu’il s’agit du double champion du monde Fernando Alonso, qui terminera donc sa saison chez Alpine avant de rejoindre Aston Martin en 2023.

"Aston Martin est l’une des équipes les plus excitantes de Formule 1 aujourd’hui. Je connais Lawrence (Ndlr : le boss de l’écurie) et Lance Stroll depuis de nombreuses années et il est évident qu’ils ont l’ambition et la passion de réussir en F1", a déclaré le pilote espagnol sur le site internet d’Aston Martin F1.

Avant de poursuivre : "J’ai toujours la faim et l’ambition de me battre, je veux faire partie d’une organisation qui s’engage à apprendre, à se développer et à réussir. La passion et le désir de performer dont j’ai été témoin me convainquent de maintenir mon plaisir et mon engagement envers le sport. J’ai l’intention de gagner à nouveau dans ce sport et je dois donc saisir les opportunités qui me conviennent".

Reste à savoir qui sera aux côtés du Français Esteban Ocon chez Alpine la saison prochaine.