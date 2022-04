Surprise en Champions League : Frustré par un Villarreal héroïque, le Bayern prend la porte dès les quarts

Désillusion XXL pour le Bayern ! Dans l’obligation de s’imposer contre Villarreal après la défaite du match aller (1-0), les Bavarois n’ont pas su faire mieux qu’un partage à domicile contre le sous-marin jaune (1-1). Incapables de remporter aucun de leurs deux matches, les grandissimes favoris allemands, qui avaient pourtant braillé haut et fort leur envie de prendre leur revanche, prennent donc la porte dès les quarts de finale !

Et pourtant, l’inévitable Robert Lewandowski pensait avoir relancé le suspense en s’offrant un nouveau but personnel dès l’entame de la seconde mi-temps. Mais les Bavarois ont oublié de tuer le match et se sont exposés au retour des Espagnols. Un come-back héroïque qui s’est matérialisé par un but de Samuel Chukwueze, à la finition d’une contre-attaque éclair en toute fin de match (89').

Avant cela, Villarreal avait très longtemps fait le gros dos, campant sur son avantage acquis au match aller comme un chien enragé défendrait son bifteck. Volontaires, incisifs, parfois à la limite de la licité au duel, ils n’ont offert aucun espace gratuit au Bayern. Et si Lewandowski a cru offrir les prolongations aux Bavarois, l’inattendu héros du soir Chukwueze est venu climatiser toute la Bavière à l’aube des arrêts de jeu.

Après la Juventus, Villarreal s’offre donc un nouveau géant européen. Exploit monstrueux pour un Sous-Marin jaune qui n’en finit plus de surprendre !