Surprise chez Mercedes : la W14 sera noire pour la saison F1 2023

A quelques semaines du lever de rideau de la saison 2023 de Formule 1, programmé le 5 mars à Bahreïn, toutes les écuries du plateau présentent leur bolide pour la saison à venir. Ce mercredi, c’était au tour de Mercedes, qui a présenté sa M14 en direct depuis Silverstone, au Royaume-Uni.

Toto Wolff, le boss, Lewis Hamilton, le taulier, George Russell, le jeune ambitieux et Mick Schumacher, le pilote réserve, plateau quatre étoiles aux côtés des deux présentatrices. Chemise blanche à l’effigie de l’écurie, Toto Wolff est le premier à prendre la parole pour revenir sur la saison 2022 chahutée : "Globalement, c’était une saison difficile. On l’a commencée avec une mauvaise voiture, on a essayé de voir ce qui n’allait pas. Et puis même moralement, on a eu des courses qui étaient encourageantes, comme à Barcelone, et puis ça n’allait plus. Aujourd’hui, on a appris de nos erreurs, appris à appréhender la voiture. George et Lewis avaient enfin l’occasion de conduire une voiture plus "prévisible" et on a su faire quelques bons résultats comme à Interlagos."

Pour sa 1e saison, et malgré le chaos entourant le niveau de la voiture, George Russell était, lui, parvenu à tirer son épingle du jeu avec notamment 8 podiums, 275 points au classement et un GP remporté : "Si on nous avait dit ça avant la saison, ça aurait été un peu décevant. Mais au vu de comment ça s’est déroulé, on peut être assez fier. Il y a des choses positives à prendre, la voiture était fiable, les tactiques d’équipes souvent très bonnes. On a appris plein de choses. Espérons qu’on parvienne à franchir un palier la saison prochaine avec la nouvelle voiture" explique-t-il en jetant un oeil à la monoplace en face de lui.