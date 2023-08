Biniam Girmay renonce aux Mondiaux suite à une chute, un problème de visa également évoqué

Biniam Girmay ne sera pas au départ des Mondiaux de Glasgow dimanche, a confirmé son équipe Intermarché Circus Wanty mercredi après que des problèmes de visa avaient jeté de sérieux doutes sur sa participation ces derniers heures.

Ces soucis administratifs - dévoilés par le média spécialisé GCN - ne seraient pourtant pas la raison de l'absence du coureur érithréen. "Il doit renoncer à cause de sa chute sur la Clasica San Sebastian samedi. Il souffre de contusions et de douleurs au niveau de la hanche", explique la formation belge dans un communiqué.

Mercredi matin, la nouvelle d'un refus de visa avait secoué le milieu du cyclisme. Selon GCN, le leader de l’Érythrée fait partie des 4 coureurs (sur 7) de son pays qui se sont vu refuser l'entrée sur leur territoire.

Les autres coureurs dans le même cas sont Natnael Tesfatsion, Merhawi Kudus et Amanuel Ghebreigzabhier. Ils devront tous, reformuler une demande à leur pays de résidence. Girmay ne devra quant à lui plus s'embêter avec ces formalités vu que sa participation est d'ores et déjà exclue.