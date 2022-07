Surprise au Standard : Mathieu Cafaro et Moussa Sissako renvoyés du stage par Ronny Deila

Décidément, il se passe toujours quelque chose du côté du Standard de Liège. Selon nos confrères de la DH Les Sports +, deux joueurs du Standard auraient été renvoyés chez eux… un petit jour après le début du stage estival.

Actuellement en stage aux Pays-Bas, les joueurs du Standard viennent de dire au revoir à deux de leurs collègues. En effet, la DH Les Sports + révèle ce mardi que Mathieu Cafaro et Moussa Sissako ont été priés de rentrer en Belgique. C’est Ronny Deila, nouvel entraîneur des Rouches, qui aurait pris cette décision. Une décision plutôt étonnante au vu de la première saison encourageante du premier et du potentiel du second.

La saison dernière, le milieu offensif avait livré de bonnes prestations (2 buts et 2 passes décisives en 12 matches) avant de sombrer à l’instar de ses coéquipiers. Deila et son staff auraient soulevé un manque d’implication chez le Français qui souffrirait d’un mal du pays. De son côté, Sissako ne rentrerait pas dans les plans de Deila qui juge avoir suffisamment de joueurs à ce poste pour la saison prochaine.

Après avoir perdu Samuel Bastien, le Standard pourrait donc se débarrasser de deux joueurs supplémentaires. Pour rappel, la nouvelle direction liégeoise n’a toujours pas réalisé le moindre transfert entrant à moins de 20 jours du premier match de championnat face à La Gantoise.