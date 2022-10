Surprise à Wavre : la bourgmestre Françoise Pigeolet démissionne pour raisons de santé, Anne Masson va lui succéder

Ce n’est pas une mise en retrait mais une fin de carrière politique pour la bourgmestre de Wavre, Françoise Pigeolet (MR). A bientôt 66 ans, elle a décidé de démissionner de ses mandats et de quitter le conseil communal, principalement pour des raisons de santé. Elle dit ne plus avoir l’énergie nécessaire à l’exercice de cette fonction passionnante mais exigeante.

"Cette décision s’impose par honnêteté vis-à-vis des Wavriens, explique-t-elle dans un communiqué. Je respecte trop ma ville et ses habitants pour leur réserver une attention au rabais. Ma résistance ne me permet plus d’assumer le rythme, la disponibilité et l’énergie nécessaires à l’exercice de mon mandat. J’ai donné tout ce que j’ai pu à la Ville, il est important à présent pour ma santé de lever le pied."

Cette annonce est une surprise. La bourgmestre avait parfois laissé entendre en coulisse qu’elle ne se représenterait pas en 2024, mais ils ne sont sans doute pas nombreux à avoir vu venir son départ anticipé. Les élus de la majorité (MR, PS et DéFI) ont été avertis jeudi en fin de journée, tandis que l’opposition (Ecolo et CH+/Les Engagés) devait être prévenue ce vendredi matin.

L’échevine Anne Masson, qui avait obtenu le deuxième meilleur score de la Liste du Bourgmestre en 2018, succédera naturellement à Françoise Pigeolet. La passation de pouvoir se déroulera lors du conseil communal du 22 novembre.