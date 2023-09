Surprise à Tubize : le bourgmestre Michel Januth (PS) ne sera pas tête liste aux prochaines élections communales

Quant à Pierre Anthoine, 48 ans, il se dit conscient de la responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules. Devenu conseiller communal en 2012, il a été réélu en 2018. Et c’est trois ans plus tard qu’il a intégré le collège comme échevin des travaux, de la mobilité et de la lutte contre les inondations , après la démission de Michel Picalausa. Pierre Anthoine préside par ailleurs le centre culturel de Tubize depuis 2013.