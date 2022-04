Surprise à Coachella ce week-end : Harry Styles invite Lizzo sur scène pour 2 reprises cultes !

Harry Styles, deux fois tête d’affiche (comme Stromae !) à Coachella, était donc de retour sur la scène du festival californien ce vendredi soir, et l’adorable BG a réservé une belle surprise au public en invitant Lizzo à le rejoindre sur scène pour une reprise électrisante en duo : le tube de Gloria Gaynor "I will survive" de 1978. Tous les deux étaient assortis pour l’occasion : manteaux en plumes Gucci, pantalons brillants et bottes. Ce qui a valu à Harry de la part de certains internautes d’être carrément comparé à Freddy Mercury ! Ensuite, ils ont enchaîné avec l’emblématique "What Makes You Beautiful", premier single des One Direction.

Lizzo et Harry semblaient très heureux de chanter ensemble. Il faut dire que ces deux-là sont amis depuis un bout de temps et apprécient mutuellement leur répertoire. Le chanteur britannique a déjà d’ailleurs repris une chanson de Lizzo à la BBC en 2019 et chacun a déjà invité l’autre à reprendre un de ses tubes.

Le premier week-end de Coachella, Harry avait invité une autre chanteuse, Shania Twain pour une version en duo "Man ! I Feel Like A Woman !".

Coachella, c’est donc fini pour cette année, rendez-vous dans le désert en 2023 dès le 15 avril, avec un line-up pas encore annoncé même si le nom d’une première grosse tête d’affiche est déjà avancé : Frank Ocean. Et les noms de Nicki Minaj et Niki DeMar circulent aussi.