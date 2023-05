Surprise à Cannes : Dua Lipa en couple avec Romain Gavras !

Ce vendredi au festival de Cannes, à la surprise générale, Dua Lipa a monté les marches au bras du réalisateur français Romain Gavras ! Un nouveau couple qu’on n’avait pas vu venir et qui était présent pour assister à la projection du film Omar la Fraise d’Elias Belkeddar.

Une idylle qui daterait de plusieurs mois entre la star de 27 ans et son amoureux de 41 ans. Mais il semblerait qu’on ait été distraits car selon plusieurs tabloïds anglais, ils avaient déjà effectué une première sortie ensemble, lors du défilé Saint-Laurent à la Fashion Week parisienne en février dernier !

Romain Gavras, dernier enfant du réalisateur Costa Gavras, est d’abord devenu fan de clips et de pubs avant de réaliser des films. Il s’est vite éloigné de son milieu familial bourgeois pour s’intéresser à la culture populaire, de la rue et du rap.

On lui doit notamment des clips ultra-violents comme Stress pour Justice en 2007, clip d’ailleurs censuré à l’époque, No Church In The Wild pour Kanye West et Jay Z, ou encore Bad Girls en 2012 dans lequel M.I.A. prend le pouvoir avec son gang de voleuses et qui avait d’ailleurs été récompensé aux MTV Video Music Awards. Et une violence plus culturelle aussi dans The Age of the Understatement pour The Last Shadow Puppets. Côté pub, il en a réalisé un paquet, on se souvient par exemple de The film pour Dior Homme avec Robert Pattinson en séducteur ténébreux.