Surprenante et multiple, la gastronomie péruvienne s'invite à Namur

Si le cocktail Pisco Sour et le ceviche de poisson vous sont peut-être déjà familiers, connaissez-vous vraiment la gastronomie du Pérou ? Façonnée par les tumultes de l'Histoire sud-américaine et de nombreuses migrations de population, elle a en réalité bien plus à nous offrir… Pratiquement inconnue des gourmets européens il y a encore quelques années, la cuisine péruvienne a depuis gagné une reconnaissance internationale, portée par une nouvelle génération de chefs talentueux et par une volonté politique d'en faire un outil de rayonnement culturel. Depuis son arrivée il y a six ans en Belgique, dont il dit d'ailleurs être tombé amoureux, Jonathan Cabrera ne cesse de partager le patrimoine culinaire de son pays d'origine. Ainsi, pour la toute première fois, après Bruxelles et Liège, la cinquième édition du festival de la gastronomie péruvienne prendra place cette année sur la place d'Armes de Namur du 13 au 15 août. Entretien.