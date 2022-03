Surprenant : AC/DC et Bon Jovi repris à la sauce autrichienne

Le web ne cessera jamais de nous surprendre.

Aujourd'hui, on met le cap sur l'Autriche à la découverte de Die Draufgänger, un groupe de schlager et de musique traditionnelle, originaire du district de Südoststeiermark. La spécialité de ces "Casse-cous" ? Les reprises façon parodies de grands classiques à la sauce autrichienne.

Alors qu'à ses débuts, il officiait principalement dans des fêtes de village locales, le groupe a pris du galon en participant au Grand Prix der Volksmusik en 2007, où ils ont été jusqu'en finale.

Mais c'est surtout depuis 2016 que le groupe a acquis une plus grande notoriété grâce à ses vidéos accumulant des millions de vues sur YouTube.

On vous laisse découvrir (et apprécier) leurs interprétations de "Highway To Hell" d'AC/DC et de "It's My Life" de Bon Jovi.