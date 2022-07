Surpopulation dans les prisons : une situation "catastrophique", tempérée par des transferts de détenus

Pour Grégory Wallez, permanent CGSP du secteur des prisons, la situation devient "catastrophique" dans certaines prisons, comme celle de Mons, "où l’on doit utiliser les cachots pour mettre des détenus faute de places". Un avis partagé par le parlementaire Eric Thiébaut (PS) qui a interpellé le ministre de la Justice à la Chambre : "la surpopulation à Mons atteint des niveaux inacceptables. La prison comptait 371 hommes pour 274 places et 44 femmes pour 27 places ce 7 juillet. C'est 114 personnes de trop !".

Une situation, ajoutait le député, rendue d’autant plus intenable par la vétusté des locaux :"Le bâtiment est complètement pourri : des champignons, des rats et des punaises sont toujours présents dans les cellules. Une partie du toit du côté de la cabine de haute tension menace même de s’effondrer". Et de demander au Ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne d’accélérer l’arrivée de dix agents supplémentaires avant le 1er août et d’inscrire (enfin) dans le Masterplan de la construction d’une nouvelle prison à Mons.