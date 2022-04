Surpopulation carcérale, taux d’incarcération : la situation des prisons en Belgique par rapport au reste de l’Europe

Taux d’incarcération en diminution

Entre janvier 2020 et janvier 2021, le taux d’incarcération en Belgique a diminué de 4,1%. Entre 2011 et 2021, la diminution atteint 16,5%.

Surpopulation grave

Sans compter les pays de moins de 300.000 habitants, six administrations ont déclaré plus de 105 détenus pour 100 places disponibles en janvier 2021, un indicateur de surpopulation grave : la Roumanie (119 détenus pour 100 places), la Grèce (111), Chypre (111), la Belgique (108), la Turquie (108) et l’Italie (106). La densité carcérale était également supérieure à 100 détenus pour 100 places disponibles en France (104), en Suède (101) et en Hongrie (101).