Surpopulation à l’ULB : des profs et des élèves réclament des mesures

Engager des assistants !

Le syndicat attend des réponses concrètes des autorités universitaires. Des engagements d’assistants, notamment : des CDD de 5 ou 6 ans. Et au rectorat qui explique qu’engager sur du long terme est compliqué ne sachant pas de quoi l’avenir sera fait, l’historienne rétorque que "Le risque financier est relativement mineur. Il est toujours possible de revoir la situation dans six ans". Pour l’instant, les personnes engagées sont extérieures aux campus. "Sauf exceptions, ces assistants subissent un emploi précaire, n’ont pas de contacts pédagogiques suffisants avec les étudiants et peuvent être virés après un ou deux ans".