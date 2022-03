Surmédication : les personnes âgées prennent en moyenne 7 médicaments par jour

Raison pour laquelle il est possible de faire une "révision médicamenteuse" en étant aidé par des pharmaciens et des cliniciens. "On regarde si chaque médicament est encore bien posé, s’il faut continuer ce traitement-là, s’il n’en manque pas. Dans ce cas on peut modifier la liste de médicaments pour l’adapter et la rendre plus appropriée à son âge et ses problèmes actuels" explique le Dr Hanotier. Grâce à cela, on arrive à diminuer de deux à trois le nombre de médicaments que le patient prend. "Pour aider à la pérennité de cette révision médicamenteuse, on note dans le rapport de sortie du patient les médicaments qu’on a arrêtés, pourquoi on les a arrêtés et on fait une feuille pour le patient ou on explique au patient pourquoi on a ajouté ou enlever certains médicaments." Cela permet au patient de mieux comprendre. C’est un travail main dans la main avec le médecin traitant.

