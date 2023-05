“Surimpressions”  : la revue belge de cinéma lance une nouvelle campagne de financement

Cela fait plus d’un an et demi que la revue Surimpressions est distribuée un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans les cinémas bien sûr, mais aussi dans les centres culturels, les écoles, les universités, les cafés et lieux trendy de Liège, Bruxelles, Namur, Charleroi, etc.

La revue gagne le cœur du public et a de plus en plus de succès. Si bien qu’elle a dû augmenter son tirage pour répondre à la demande croissante. Surimpressions est désormais disponible dans plus d’une centaine de lieux à Bruxelles et en Wallonie et touche selon la revue : "à chaque numéro plus de 70.000 personnes".