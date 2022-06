"Surimpressions", la nouvelle revue belge du cinéma bientôt disponible partout et gratuitement !

Une nouvelle revue va bientôt faire son apparition (le 5 octobre prochain) dans le paysage médiatique belge ! Elle s’appelle "Surimpressions" et ses 48 pages seront dédiées au septième art : du cinéma belge à l’international, du cinéma d’auteur aux blockbusters, des films d’hier à ceux qui font le cinéma d’aujourd’hui ! Et la bonne nouvelle c’est que cette revue va être gratuite et disponible partout en Wallonie et à Bruxelles !

"Il manquait au paysage culturel et médiatique francophone une vraie revue belge de cinéma, sur format papier. De celles dont on tourne les pages de découverte en découverte, de film en film. Un espace où l’on peut se plonger dans le septième art par la critique et l’analyse, et s’y perdre avec plaisir" nous explique d’emblée Adrien Corbeel, l’un des deux fondateurs de la revue. Avec Kevin Giraud, ils évoluent tous les deux depuis quelques années dans le journalisme culturel et plus précisément dans l’univers de la critique cinéma. Adrien est critique pour RTBF Culture, Télépro et Cinergie tandis que Kevin est également critique pour Cinergie et pour Cinenews-Streamnews.

Il existe 3 revues de cinéma papier du côté néerlandophone du pays et aucune en version papier du côté francophone ! C’est vraiment un gros manque dans le paysage médiatique et cinématographique.

Lancer une nouvelle revue dédiée au cinéma est un vrai défi quand on sait que la presse papier est en crise depuis quelques années et que la fréquentation des salles de cinéma est en baisse depuis leur réouverture post-covid. "On nous a traités de fous c’est vrai, mais on a envie de faire basculer la balance de l’autre côté. L’idée c’est vraiment de réintéresser les gens au cinéma d’aujourd’hui et d’hier, leur donner envie de retourner en salles. C’est aussi pour cela que l’on a décidé de distribuer notre revue gratuitement, car on est dans une époque où on trouve facilement de l’information gratuite sur internet. Pour que notre revue touche le plus grand nombre et pas seulement les cinéphiles, c’était logique de la rendre gratuite." nous explique Adrien Corbeel.

Une nouvelle qui a été accueillie positivement par les gérants de petits cinémas indépendants, avec qui "Surimpressions" a développé des partenariats. "On a eu des retours très positifs, ce qui fait que notre revue sera diffusée dans pratiquement toutes les salles de Bruxelles et de Wallonie."