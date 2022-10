Surendettement : un centre namurois de prévention sensibilise des jeunes waterlootois

Sensibiliser les 15-20 ans à la problématique du surendettement : c’était le but d’un atelier organisé ce mercredi après-midi à la Maison des Jeunes de Waterloo. A l’origine de l’initiative : la commune de Waterloo et le MEDENAM, un centre namurois notamment actif en matière de prévention et de réflexion autour du surendettement. Les jeunes participants ont notamment appris à bien ou à mieux gérer leur budget, par le biais d’un jeu, et sous la houlette d’une animatrice de l’association namuroise.

Mieux gérer son budget

Identifier les postes de recettes et de dépenses, voir où part son argent, anticiper les mauvaises surprises, apprendre à mieux gérer son budget mensuel,… Voilà quelques-uns des outils proposés aux jeunes de l’atelier organisé à la Maison des Jeunes.

"En tant que centre de référence, on essaye de toucher tous les publics", explique Catherine Baeten, agent de prévention et animatrice chez Medenam. "On commence très tôt. Parfois déjà au niveau des écoliers de primaire. Mais aussi en secondaire. En effet, on se rend compte que la prévention, pour certains adultes, c’est parfois déjà trop tard. Les adultes peuvent avoir pris de mauvaises habitudes de consommation. Par ailleurs, les questions d’argent sont souvent un sujet tabou. On n’en parle pas spécialement dans les écoles, ni dans les familles". D’où l’importance des ateliers de prévention proposés par les associations. Méthode utilisée : un jeu de gestion de budget, que l’on adapte en fonction de l’âge des participants.

Des jeunes préoccupés

Pour bon nombre de jeunes qui dépendent encore de leurs parents, la problématique du surendettement n’est pas (encore) une préoccupation majeure. Surtout dans les familles peu impactées par les récentes crises (Covid, inondations, crise énergétique,…). Mais pour d’autres foyers, les fins de mois peuvent déjà s’avérer difficiles. D’où l’intérêt de certains jeunes, pour qui l’argent de poche n’est plus qu’un souvenir lointain, de s'informer sur la gestion de leur cagnotte. Pour les jeunes adultes, bientôt prêts à prendre leur indépendance, apprendre à bien gérer son budget est primordial. "Je vais bientôt entrer dans la vie d’adulte et il faudra vraiment faire attention, car l’argent part très vite et on ne s’en rend pas toujours compte", commente Ihab, 17 ans.

Dans un contexte de crise, Laura (20 ans), doit déjà faire ceinture : "Tout augmente, même l’alimentation. Il faut faire attention aux prix et ne pas trop dépenser. Il ne faut pas trop aller dans les soirées, car cela coûte cher aujourd’hui".

En dépit des clichés sur le Brabant wallon, la précarité n’épargne pas la province. Ici comme ailleurs, dans un nombre croissant de familles, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. A 16 ans, Jessica, prépare déjà son bas de laine : "Il faut épargner maintenant, car si un jour il m’arrive quelque chose, ce sera utile". Jessica nous a confié que faire des sacrifices à son âge n'est pas chose facile tous les jours.

"Dans nos séances d’animations sur le surendettement, c’est vrai que beaucoup de gens se plaignent", commente Catherine Baeten. "Mais malgré tout, nous constatons une diminution du nombre de dossiers de règlements collectifs, sur base des statistiques des services de médiation de dettes. C’est probablement dû au fait que beaucoup de ménages ont dépensé peu pendant les années Covid et ont donc mis de l’argent de côté. Malheureusement, je pense que les effets de la crise vont se faire ressentir en 2023". Un contexte difficile qui inspire de la prudence chez beaucoup de jeunes, voire une envie de consommer moins ou différemment.

Notons qu’un second atelier de sensibilisation sera organisé à la Maison des Jeunes de Waterloo, le 9 novembre prochain, dès 13 heures.