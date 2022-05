Surdité : bientôt un médicament pour retrouver l'ouïe ?

Existe-t-il des solutions pour vaincre la surdité ?

La solution actuelle la plus intéressante est l’appareillage auditif, qui consiste à proposer une amplification électronique à l’oreille, et amplifier le signal sonore. Les cellules ciliées restantes reçoivent ainsi un message amplifié, et cela permet de maintenir un message et un certain seuil de compréhension.

La technologie permet à ces appareils d’être de plus en plus performants. La technicité des appareils est de plus en plus poussée et l’appareil reste une solution de premier choix. En ce qui concerne les solutions pour résoudre l’obsolescence programmée des cellules par contre, la science a fait peu de progrès.

Un médicament pour remplacer les cellules ciliées endommagées ?

Depuis peu, une entreprise américaine travaille à la création d’un médicament qui permettrait aux cellules ciliées de se faire remplacer par d’autres cellules. Ce médicament est encore à l’essai, mais il est prometteur.

"On s’est rendu compte que dans pas mal de tissus humain et notamment au niveau de l’oreille interne, il y a d’autres cellules. Ce sont des cellules qui ont un potentiel énorme et sont capables de se transformer en n’importe quelle fonctionnalité" explique le Dr Nawara. Le but de la recherche est donc de trouver un messager, qui enverrait un message à ces cellules souches, pour leur demander de se programmer en cellules ciliées. Il ne s’agit donc pas de régénérer les cellules ciliées, mais de les remplacer par une cellule qui prendrait le relais des cellules ciliées endommagées.