Surchauffe dans l’hémisphère Nord : "l’application dans la réalité" des modèles scientifiques sur le réchauffement climatique

La planète en surchauffe. Des vagues de chaleurs s’abattent actuellement sur plusieurs régions du monde. Le sud de l’Europe est touché, c’est aussi le cas de la Chine, du Japon et de l’Amérique du Nord. Les climatologues sont sans appel, ces phénomènes sont liés au réchauffement climatique.

"Sur Terre, il y a trois cellules : la cellule équatoriale, intertropicale et polaire. Avec le réchauffement climatique, la cellule polaire prend moins de place et remonte ainsi vers le nord, précise le climatologue de l’ULiège Xavier Fettweis. Du coup, les trois cellules remontent vers le nord. Et les 3 vagues de chaleur que l’on observe aux États-Unis, en Chine et en Méditerranée, c’est la cellule intertropicale qui remonte à des latitudes où elle ne va jamais d’habitude. Et ça génère des températures records associées à des dômes de chaleur qui maintiennent la chaleur en place".