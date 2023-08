Surbooking : pourquoi les compagnies aériennes vendent plus de places qu’il n’y a de sièges disponibles sur un vol ?

Depuis la crise sanitaire, les compagnies aériennes ont retrouvé leur rythme de croisière. Les vols en surbooking sont de plus en plus nombreux. En d’autres termes, la compagnie aérienne va vendre plus de place qu’il n’y en a réellement à bord.

Cette pratique du surbooking, qui n’est pas illégale, pose question. Jean-François Defour, porte-parole de l’Union professionnelle des agences de voyages, était ce jeudi matin l’invité de La Première. Selon lui, les compagnies aériennes "sont obligées, pour avoir 100% de taux d’occupation, de vendre un peu plus que ces 100%". Il explique pourquoi dans l’interview à écouter en intégralité ci-dessus.