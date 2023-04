Sur Wikipédia, sortir les femmes scientifiques de l’ombre

La présence d’une personne et de son travail sur internet signifie qu’elle a une chance d’être connue de tous, souligne la chercheuse, qui participe désormais à un réseau de rédactrices et anime des ateliers sur la manière d’écrire sur Wikipédia.

"Les jeunes filles qui font des recherches sur Google, par exemple sur les oursins, vont aller de clic en clic et atterrir sur la page Wikipédia d’une fantastique scientifique qui a contribué" à la connaissance de cette espèce, explique-t-elle.

En parallèle, l’existence d’une biographie sur Wikipédia peut permettre d’augmenter la visibilité et la reconnaissance des femmes au sein même de la communauté scientifique.

Et Jessica Wade évoque notamment la mathématicienne afro-américaine Gladys West, 92 ans, une des premières femmes sur lesquelles elle s’est penchée.

A partir de 1956, elle a travaillé pendant plus de 40 ans sur les systèmes de navigation marins et ses calculs ont contribué au développement du GPS.

"J’ai fait des recherches sur Gladys pour écrire sa biographie et il n’y avait que peu de choses. Elle avait près de 90 ans et personne ne lui avait rendu hommage. Je l’ai mise sur Wikipédia en février 2018 et en mai 2018 elle est apparue dans le classement des 100 femmes les plus importantes du monde de la BBC", témoigne-t-elle.

Depuis, cette scientifique a été distinguée par l’US Air Force et décorée par l’Académie Royale d’Ingénierie britannique, une première pour une femme.