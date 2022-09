Sur Twitter, une homonyme de Liz Truss reçoit des messages de félicitations

Alors que Liz Truss s’est rendue à Balmoral, en Ecosse, et a rencontré la reine Elizabeth II pour devenir officiellement la nouvelle cheffe du gouvernement, Liz Trussell a indiqué sur Twitter "être en route" pour rencontrer la monarque et avoir "hâte de voir les corgis", les chiens favoris de la reine. "Si @liztruss arrive à Balmoral avant @trussliz et montre ses papiers, la reine DOIT la nommer Première ministre", s’amusait ce mardi matin un internaute.