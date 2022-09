Sur Twitter, les séries de science-fiction sont les plus populaires

Sur Twitter, les discussions vont bon train. Et en particulier au sujet des dernières séries tout juste sorties sur nos écrans. Une tendance de plus en plus croissante et qui attire surtout les jeunes utilisateurs. On fait le point !

En un an, les tweets concernant les contenus à la télévision ont bondi de 64% au cours des six derniers mois. Et près de deux tiers de ces tweets sont postés par des utilisateurs de moins de 34 ans. C’est en tout cas ce qu’a avancé Twitter dans son dernier rapport. Le réseau social a comparé les tweets publiés entre le 1er juin 2021 et le 30 novembre 2021 par rapport à ceux publiés entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022, aux Etats-Unis, en excluant les retweets (les republications des tweets déjà publiés).

En moyenne, cela représente 4,9 millions de tweets par semaine. Une tendance logique compte tenu de la multitude de plateformes de streaming désormais disponibles en plus des chaînes de télévision traditionnelles.