Sur Twitter et YouTube, les agriculteurs français prennent en main leur récit.

"'La famille' ne cesse de s'agrandir. On était 50 au départ, maintenant on est plus de 500" au sein de l'association FranceAgriTwittos créée en 2017, raconte son président Denis Beauchamp (@GrainHedger, plus de 20.000 abonnés), qui travaille dans une coopérative céréalière de l'Allier. Une vraie satisfaction pour celui qui voulait "recréer du lien entre le monde agricole et la société" et "éviter l'entre-soi". Sa vocation première était de "casser la plaque de verre entre l'assiette et le champ", explique-t-il.

Mais elle permet aussi aux agriculteurs d'échanger entre eux sur leur profession : "Cela brise un peu la solitude".

Les "agritwittos" sont céréaliers, éleveurs, vétérinaires de campagne, commerciaux ou acteurs de l'agroalimentaire, débutants ou vieux paysans, installés en plaine ou en montagne, partout en France.

Leurs messages postés sur Facebook ou Twitter disent le fil des saisons et une vie de passion : "Quand tu sens que ta soirée ciné va peut-être être compromise une nuit où une vache va mettre bas", "Je vous attends pour traire les brebis" chez un défenseur du Roquefort, "Mais quand diable pleuvra-t-il ?" sur les pâturages du sud-ouest. Et des photos en pagaille de champs en fleurs, d'aubes rosées, de lampions dans les vignes.