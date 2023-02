Sur Twitch, ChatGPT réinvente la série "Seinfeld"

C’est l’une des séries les plus cultes des années 90. Seinfeld a retrouvé une seconde vie sur Twitch et tout cela grâce à l’intelligence artificielle ChatGPT. On vous explique cette création totalement improbable qui prend de plus en plus d’ampleur.

Peut-on entièrement créer une série grâce à l’intelligence artificielle ? C’est le pari des créateurs de "Nothing, Forever". Cette série, diffusée en continu en streaming sur la plateforme Twitch, est une parodie de la série culte "Seinfeld". Le twist ? Ce programme a pratiquement été créé dans sa grande majorité par ChatGPT.

"Nothing, Forever est une parodie des sitcoms des années 90, réalisée dans le style des jeux PC point-and-click des années 90 (mais, vous savez, en 3D). Nous avons voulu créer quelque chose de bizarre, de nouveau et d’inédit, et voilà ce que nous avons obtenu. En dehors de l’illustration et de la piste de rire que vous entendrez, tout le reste est génératif, y compris les dialogues, les discours, la mise en scène (coupes de caméra, focalisation des personnages, longueur du plan, longueur de la scène, etc)", ont déclaré les co-créateurs, Brian Habersberger et Skyler Hartle sur Reddit.

Lancée début décembre 2022, la série parodique fait fureur sur Twitch où plus de 10.000 personnes peuvent se réunir en même temps pour regarder en streaming les aventures loufoques des personnages créés par l’intelligence artificielle.

Pourtant, les scénaristes de demain peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Si la création peut impressionner par l’utilisation de cette nouvelle technologie, les dialogues restent souvent illogiques et totalement incompréhensibles. Pire encore, les personnages, ressemblant énormément aux Sims, peuvent se tourner le dos en se parlant, en fixant les murs, rendant la scène assez saugrenue. L’humour et les répliques manquent également de mordant et de sens.