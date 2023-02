Sur TikTok, Will Smith s’amuse de sa gifle aux Oscars et les internautes adorent

Depuis l’incident survenu lors de la cérémonie des Oscars 2022, la carrière de Will Smith a pris un coup. Interdit d’assister à ladite cérémonie pendant 10 ans, l’acteur qui a déjà présenté ses excuses a, cette fois, décidé de dédramatiser les faits dans une vidéo TikTok.

Dans la vidéo, on voit d’une part une utilisatrice TikTok donner des conseils pour rendre sa vie plus "intéressante et amusante" et d’autre part, Will Smith l’écouter avec attention. La jeune femme recommande aux utilisateurs de la plateforme de demander à des objets inanimés ce qu’ils pensent d’eux : "Saviez-vous que vous pouvez choisir n’importe quel objet, le regarder et lui demander ce qu’il pense de vous ?" Elle continue : "Par exemple, vous pouvez prendre un stylo et lui demander comment il vous voit ou ce qu’il pense de vous, et vous obtiendrez une réponse dans votre esprit à partir de votre intuition."

Après cette suggestion, Will Smith tourne son regard vers un objet hors caméra. Alors que la jeune femme continue ses explications et donne d’autres exemples, "Le Prince de Bel-Air" atteint enfin l’objet en question qui n’est rien d’autre que son premier Oscar du meilleur acteur pour son rôle principal dans "King Richard" (2021) qu’il a reçu peu de temps après avoir giflé Chris Rock.

Recevoir cette récompense aurait dû être un grand moment pour Will. Malheureusement, il n’a pas pu en profiter. Si l’Oscar a donc réellement des pensées à son sujet… Elles sont peut-être très négatives. D’où le regard perplexe de l’acteur envers la statuette.