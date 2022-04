Sur TikTok, un étudiant en médecine opère des fruits et légumes

Qui aurait pu croire que Tiktok servirait de bloc opératoire à un jeune étudiant en médecine ?

Des challenges de danse aux tutos dans le secteur médical, Tiktok est un réseau toujours plus surprenant. Robin Groncet, étudiant en médecine à Grenoble repéré par Métro, découvre la plateforme au début du confinement. Manquant cruellement de stages, le jeune homme décide d’opérer des fruits et des légumes afin de poster les vidéos de ses interventions.

Ainsi ses abonnés assistent à la césarienne d’Emma l’orange ou encore à la détorsion testiculaire de Timothé l’aubergine. Et aujourd’hui, près de 400.000 personnes follow celui qui se qualifie de "fruitrurgien". Parmi ses followers, on compte beaucoup de jeunes mais aussi des médecins et des patients qui se disent rassurés par l’intervention qui les attend. Robin ne joue donc pas avec la nourriture mais s’en sert pour créer des tutos ludiques et rassurants !