Sur TikTok, les thérapeutes prospèrent en parlant de santé mentale.

TherapyJeff n'est pas le seul à offrir ses services en ligne. Ben Cole-Edwards cartonne aussi sur TikTok, suivi par 363.000 abonnés et ayant récolté plus de 10 millions de "J'aime".

Ses vidéos sur les différents traumatismes et leurs conséquences cumulent des milliers, voire même des millions de vues et il n'est pas rare de voir des utilisateurs et utilisatrices demander des rendez-vous en commentaire : "Hey, Ben. Love your videos. How can I book an appointment with you virtually ?" ("Bonjour, Ben. J'adore tes vidéos. Comment puis-je prendre rendez-vous avec toi virtuellement ?").

Ce à quoi le créateur n'hésite pas à répondre : "Drop me a message with your availability and I'll check my diary and get back to you !" ("Envoyez-moi un message avec vos disponibilités, je consulterai mon agenda et je vous répondrai !").